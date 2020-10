Annullata la visita di Theresa May a San Marino. A motivare la decisione l'emergenza Covid. Solo ieri la penisola italiana è stata inserita fra i paesi a rischio per la Gran Bretagna. Significa che chi partisse dall'Italia, ma anche da San Marino e il Vaticano, alla volta del Regno Unito, dovrà rispettare 14 giorni di quarantena. La visita dell'ex premier britannica era prevista per sabato 17 ottobre. Il Magistero di Sant’Agata le avrebbe conferito un’onorificenza in ragione del ruolo attivo nella promozione del sostegno a San Marino e ai piccoli Stati durante l’emergenza Covid.



La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che la visita sarà "riprogrammata non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno". Visto il sensibile peggioramento nel tasso dei contagi a livello europeo e le misure anti-covid recentemente adottate dal Governo britannico, che ha imposto ulteriori misure precauzionali a chi fa ingresso nel Regno Unito da Repubblica di San Marino, Italia e Stato della Città del Vaticano, "è stato ritenuto prudente rimandare la visita a un momento più consono".