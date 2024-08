Annunciato il titolo del Meeting 2025: “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”

Ultimo giorno per il Meeting di Rimini, ieri la visita ufficiale dei Capitani Reggenti, oggi pomeriggio l'incontro con il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, dal titolo "Mercato unico, Euro, Pnrr: quale sviluppo economico per l'Ue?", cui prenderanno parte anche il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto ed Enrico Letta, estensore del Rapporto strategico sul Mercato unico.

Annunciato il titolo per l'edizione del prossimo anno: “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, tratto dai Cori da “La Rocca” di Thomas Stearns Eliot.