Anoressia e bulimia: 121 persone aiutate nel 2024, dal Kiwanis panchine con i numeri per chiedere aiuto

Si celebra la Giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza. Allarmanti i dati Unicef secondo cui, nel decennio del 2050, peggioreranno in modo significativo le condizioni dei bambini che saranno esposti a effetti del cambiamento climatico e guerre. In Europa la popolazione di bambini scenderà al di sotto del 17%.

A San Marino iniziative come quella del Kiwanis che pone l'attenzione su anoressia e bulimia. Ben 121 persone sono state seguite dall'Iss nel 2024 per questo problema. Ma i dati reali sono sottostimati, spiega il dirigente dell'Authority sanitaria, Claudio Muccioli, visto che molti si rivolgono a strutture private o oltreconfine. "Bisogna parlarne", sottolinea la presidente Kiwanis, Roberta Patrignani. Sul territorio saranno realizzate panchine lilla con, incisi, i numeri per chiedere aiuto.