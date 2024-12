SAN MARINO Anoressia e bulimia: Impegno del Kiwanis su una emergenza sottostimata Il tempo un fattore importante, come il fatto che debba essere interessato l'intero nucleo familiare

Di anoressia e bulimia si muore, per questo bisogna intervenire in tempo. 121 persone sono state seguite dall'Iss nel 2024 per questo problema. Ma i dati reali sono sottostimati per l'Authority sanitaria, che ha lanciato l'allarme. Per questo il Kiwanis San Marino, club attento alle problematiche di infanzia e adolescenza si impegna a installare in territorio panchine lilla con, incisi, i numeri per sensibilizzare e chiedere aiuto.

Sentiamo in proposito Riccardo Venturini, Psicologo e Nubbia Reggini, Psicoterapeuta

