PROGETTO EUROPEO Antartide: il ghiaccio più antico in viaggio verso l'Europa Di ritorno dall'Antartide il gruppo di ricercatori con i campioni carotati a quasi tre chilometri di profondità

Si chiama Beyond EPICA, Oldest ICE il progetto finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall'Istituto di Scienze polari del CNR per una campagna storica che vede protagonisti un team di scienziati provenienti da 12 istituzioni di ricerca di 10 paesi europei. Per tre mesi hanno lavorato ad una altitudine di 3200 metri sul livello del mare, temperatura di -35°, per una meta unica per le scienze del clima: l'estrazione di campioni di ghiaccio, mediante carotaggio, fino a profondità di 2800 metri, dove la calotta glaciale antartica incontra la roccia.

I campioni di carota sono in viaggio sulla nave rompighiaccio Laura Bassi, arriveranno a Ravenna il 16 aprile, poi a Bremerhaven all'Istituto Alfred Wegener per essere tagliati e da lì inviati ai vari istituti di ricerca coinvolti. “Durante l'ultima stagione di perforazione – dice il coordinatore di progetto Carlo Barbante, professore all'Università Cà Foscari – abbiamo raggiunto un traguardo straordinario. Le analisi, infatti, consentiranno di ricostruire la storia del clima, andando indietro di un milione duecentomila anni o addirittura a periodi climatici ancor più remoti, per un viaggio affascinante nella storia della Terra”.

