Antenna 5G davanti a Rtv, il dg alle istituzioni: "Insostenibile, cambio di sede urgente"

Antenna 5G davanti a Rtv, il dg alle istituzioni: "Insostenibile, cambio di sede urgente".

Ci sono novità relative all'installazione di un’antenna 5G a ridosso della sede di San Marino RTV. Con una dura lettera a Governo, Consiglio e Authority per l’informazione, il Direttore Generale dell'emittente Roberto Sergio punta il dito su lavori avviati senza comunicazioni preventive né dati tecnici sull’impatto. La situazione viene definita “insostenibile”: lo sbancamento del monte e i cantieri stanno provocando forti rumori che interferiscono con le produzioni televisive. Preoccupano anche possibili future interferenze sul segnale radiotelevisivo.

Da qui la richiesta urgente di aprire un tavolo per valutare il trasferimento della sede, ritenuto ormai necessario per garantire continuità, qualità del servizio e adeguate condizioni operative.

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