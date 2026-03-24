TLC Antenna 5G davanti a Rtv, il Dg Sergio: "Dialogo per un cambio di sede anticipato" Il Dg di Rtv Roberto Sergio: "Il fatto che il direttore di Rtv e l'azienda non siano stati informati in quest'ultimo anno e mezzo trovo sia irrituale e sconveniente"

Antenna 5G davanti a Rtv, il Dg Sergio: "Dialogo per un cambio di sede anticipato".

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo palinsesto di San Marino Rtv, il direttore generale Roberto Sergio ha risposto a una domanda inerente ai lavori per l'antenna 5G che sorgerà proprio davanti all'ingresso della sede della tv di Stato.

“Ho un profondo senso delle istituzioni - commenta il dg – e dunque sapendo che c'è stato un iter molto lungo e che ha visto vari passaggi anche in Congresso di Stato e in Consiglio Grande Generale mi sento di dire che non possiamo che prenderne atto. Certo il fatto che il direttore di Rtv e l'azienda non siano stati informati in quest'ultimo anno e mezzo trovo sia irrituale e sconveniente. Tra l'altro - aggiunge - con il rischio, che per fortuna non si è verificato, di dover sospendere le trasmissioni a causa dei rumori frastornanti".

Nel piano industriale era previsto un cambio di sede per la tv verso una struttura più idonea, funzionale e completamente a norma: "Si aprirà dunque un dialogo con le istituzioni - conclude Sergio - per poter cambiare più velocemente rispetto al 2027 quella che oggi è la sede di Rtv".

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