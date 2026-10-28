AMBIENTE Antenna telefonia mobile: lettere aperta del Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per verificare una nuova collocazione “Non vogliamo assolutamente ostacolare il progresso e lo sviluppo – scrivono – ma ribadiamo con forza di verificare collocazione dell'antenna in altro luogo che non sia il centro del paese".

Dopo l'incontro pubblico con i Segretari al Territorio e alle Telecomunicazioni Matteo Ciacci e Rossano Fabbri, il Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo mette nero su bianco tutte le preoccupazioni per l'installazione di una nuova antenna per la telefonia mobile.

“Abbiamo avuto ampie rassicurazioni sui bassi limiti dei campi elettromagnetici – scrivono - facciamo però fatica a dare cieca fiducia alle promesse, perché già stiamo subendo l’effetto di una deroga al Codice Ambientale che consente alla Cartiera Ciacci di emettere rumori di continuo, giorno e notte, oltre la soglia consentita”.

Le principali criticità segnalate sono: la zona in cui sorgerebbe l'antenna, al centro di Gualdicciolo, le emissioni provenienti già da altre aziende nell'area; Cartiera Ciacci, Celbo Spa e Ali Spa e il possibile deprezzamento degli immobili circostanti. “Non vogliamo assolutamente ostacolare il progresso e lo sviluppo – aggiungono – ma ribadiamo con forza di verificare collocazione dell'antenna in altro luogo che non sia il centro del paese. Non crediamo che la piattaforma di cemento fatta circa 10 anni fa sia un investimento così vincolante da non consentire alla politica di prendere una decisione a favore dei cittadini”.

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