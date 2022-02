COVID-19 Anticipata ad oggi la riunione del gruppo per le emergenze

Anticipata ad oggi la riunione del gruppo per le emergenze.

E' stata anticipata al pomeriggio di oggi la riunione settimanale del gruppo per le emergenze sammarinese. Come anticipato la scorsa settimana, prevista per quella in corso un nuovo decreto che preveda un allentamento delle misure in atto grazie all'incoraggiante andamento della situazione epidemiologica. Al momento sul Titano sono 652 i positivi attivi, due settimane fa erano circa 1500. Sul fronte ricoveri sono 10 i pazienti in ospedale, di cui 3 in terapia intensiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: