Anticipato al 15 novembre obbligo pneumatici da neve o catene a bordo, come San Marino

Dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2020 entra in vigore l’obbligo di circolazione con gomme da neve o catene a bordo lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali di Rimini, come stabilito dall'Ordinanza che disciplina la circolazione stradale nel periodo invernale. (In allegato le strade interessate). Tra queste anche la strada provinciale per San Marino e la Marecchiese. Sono in tutto 50 i tratti della circolazione indicati dalla Provincia.

Un obbligo che scatterà - da metà mese - anche sulle strade del Titano. Si attende a ore la delibera ufficiale.

Nel circondario il periodo di obbligo viene quindi anticipato dal 1° dicembre al 15 novembre per armonizzarlo con quello disposto nel territorio dalla società Autostrade. L’obbligo riguarda i veicoli a motore, con esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, che dovranno circolare nel periodo stabilito con pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli alla marcia su neve o ghiaccio.

E' obbligatorio, in caso di presenza di ghiaccio o di neve montare i dispositivi sulle auto e mezzi pesanti se il veicolo non è già dotato di pneumatici invernali, mentre in queste condizioni è vietata la circolazione di ciclomotori a due ruote e motocicli.