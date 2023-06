RESTAURO Antico splendore per il portone di Palazzo Pubblico: la Reggenza ringrazia le maestranze AASLP

Dopo un sapiente restauro, il Portone di ingresso di Palazzo Pubblico torna all'antico splendore. Un lavoro certosino portato avanti con grande impegno e in tempi veloci dalle maestranze dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, intervenute sui segni da erosione causa agenti atmosferici e sul degrado della vernice protettiva, sia sulla parte in legno, sia sulle placchette e fasce metalliche. Terminato l'intervento, i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini con una lettera hanno voluto rivolgere il Loro personale ringraziamento “a tutti i collaboratori delle Squadre Operative Fabbri e Falegnami dell’Azienda che con maestria e competenza – sottolineano i Capi di Stato - hanno contribuito all’esecuzione dell’importante opera di restauro e risanamento conservativo di un elemento chiave della sede istituzionale più rappresentativa della Repubblica. Il risultato di questo loro lavoro – aggiungono Le Loro Eccellenze - testimonia e conferma la bravura e l’eccellenza degli artigiani sammarinesi, visibile oggi in ogni angolo di Palazzo Pubblico”. Ringraziamento naturalmente esteso “alla Direzione AASLP ed a tutti coloro che, a vario titolo, hanno coadiuvato e realizzato i lavori”.

