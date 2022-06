Anticorruzione: il GRECO promuove San Marino e lo loda per gli interventi sulla magistratura

Il GRECO promuove San Marino a pieni voti, soprattutto per gli interventi sulla magistratura. Su 14 raccomandazioni, 10 sono state recepite mentre 3 sono in parte attuate. Solo una resta indietro: l'adozione di misure che garantiscano una vigilanza e un'applicazione efficaci delle norme in materia di integrità per i parlamentari.

Nelle conclusioni del Rapporto di Conformità, a corollario dell'analisi punto per punto degli interventi adottati in merito a prevenzione della corruzione di parlamentari, giudici e pubblici ministeri, l'organismo del Consiglio d'Europa loda le autorità sammarinesi per il lavoro svolto “con determinazione e in maniera approfondita”. Accoglie con particolare favore l’ampia riforma su composizione e funzionamento del Consiglio Giudiziario e le maggiori garanzie di indipendenza di cui è stato dotato, in particolare, escludendo la partecipazione politica.

“Sono state introdotte – si legge - misure positive per meglio regolamentare il reclutamento di magistrati e per chiarire la nomina, il mandato, il rinnovo, la revoca e la responsabilità del Dirigente del Tribunale”. Plaude, poi, ad un sistema disciplinare dei magistrati ulteriormente articolato “per rafforzare la sua obiettività e proporzionalità”. Per quanto riguarda i membri del Consiglio Grande e Generale, accoglie con favore l'adozione del Codice di Condotta, ma invita a sviluppare un efficace regime di supervisione e applicazione.

Parla di “sviluppi incoraggianti” quando cita l'istituzione del Comitato Consultivo, incaricato di fornire un sostegno su questioni etiche e potenziali conflitti di interesse. Al contempo suggerisce miglioramenti su orientamento pratico, consulenza e misure di sensibilizzazione. Esorta quindi il paese a proseguire i suoi sforzi per attuare le raccomandazioni in sospeso, che saranno valutate sulla base di un ulteriore Rapporto che dovrà essere presentato da San Marino entro dicembre 2023.

Il rapporto in allegato