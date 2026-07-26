Antiqua: gran finale alle 21:30 con il Palio e chiusura con lo spettacolo di fuoco

Questa sera gran finale per San Marino Antiqua, con il Palio del 70° Anniversario della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Appuntamento alle ore 21,30 alla Cava dei Balestrieri. E' stata una giornata, quella conclusiva, ricca di eventi in una manifestazione che fa fare al visitatore un salto indietro nel tempo, all'epoca medievale, con figuranti, costumi, antiche atmosfere.

Già dalla mattina, il Torneo della Libertà di tiro con l'arco: una competizione che ha portato sul Titano i migliori arcieri storici. Sempre in Città accampamenti, antichi mestieri, mercati storici, giochi medievali e spettacoli itineranti. Nel pomeriggio la Finale del Collare di San Marino. E dopo il Palio di questa sera delle 21,30, alle 23 lo spettacolo di fuoco del Teatro Anima Mundi.











