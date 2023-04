Antitrust, istruttoria contro Amazon e Bat su dispositivo tabacco riscaldato Nello specifico, sul dispositivo Glo Hyper X2, presunta pubblicità ingannevole su nicotina

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Bat Italia e di Amazon per presunta pubblicità ingannevole su un dispositivo per riscaldare il tabacco, il Glo Hyper X2. Lo si legge in una nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) secondo la quale le società Bat Italia e Amazon nei messaggi promozionali del dispositivo in questione ometterebbero informazioni o ne fornirebbero altre ingannevoli in merito ai rischi per la salute legati all'uso del prodotto e al divieto di utilizzo per i minori. Nei messaggi con cui si pubblicizza il prodotto, non viene esplicitato, o viene affermato in maniera inadeguata, che il suo utilizzo comporta l'emissione di nicotina.

Nella nota dell'Agcm si legge che "l'omissione e/o l'ingannevolezza di queste informazioni essenziali nei messaggi promozionali del prodotto potrebbero indurre i consumatori a prendere una decisione commerciale diversa da quella che altrimenti avrebbero assunto, esponendo questi ultimi, e in particolar modo i minorenni, al rischio di subire inconsapevolmente danni alla propria salute. Per l'attività promozionale di Glo Hyper X2 svolta sul sito Amazon.it è stata coinvolta anche la stessa Amazon, in qualità di venditore diretto del prodotto attraverso la propria piattaforma online".

