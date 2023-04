Antonio Luce insegna ai sammarinesi a leggere il linguaggio del corpo Alle 21 al Centro Sociale di Dogana lezione con l'esperto sulla comunicazione non verbale

"Il linguaggio del corpo svela tutto": è il titolo del libro dell'esperto Antonio Luce che alle 21, al centro sociale di Dogana, terrà una vera e propria lezione su come interpretare gesti e comportamenti. La comunicazione verbale – spiega - è solo il 7%, ben il 93% non è espresso a parole, “quindi tutto quello che esce non esce dalle proprie labbra”. Movimenti involontari delle mani, smorfie, tono della voce, abiti e persino tatuaggi possono rivelare moltissimo di una persona. Luce si è appassionato di linguaggio del corpo da adolescente e oggi insegna, come ha fatto in gendarmeria, il linguaggio della menzogna nell'antiterrorismo. Questa sera parlerà dell'essere umano, “perché tutti quanti noi incontriamo sconosciuti e abbiamo bisogno di capire cosa potrebbero fare o non fare. Può essere il nuovo collega, il nuovo ragazzo di mia figlia, la nuova collega di mio marito”. Un appuntamento che promette di svelare il linguaggio segreto del corpo, per migliorare rapporti umani, familiari e in ambito lavorativo.

