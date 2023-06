Antonio Prenna: il ricordo dell'editore Giuseppe Morganti, "una persona eccezionale"

Antonio Prenna e Giuseppe Morganti a Civitanova Marche, il 6 giugno

Il richiamo della cultura era irresistibile per Antonio Prenna, lo ha affascinato fino all'ultimo giorno. Nello Spazio Multimediale San Francesco a Civitanova Marche, lo scorso martedì, 6 giugno il suo ultimo impegno professionale: ha girato per la Rtv anche delle immagini alla cerimonia del 6° Premio Annibal Caro che quest'anno ha visto assegnare una menzione speciale proprio alla Casa Editrice sammarinese Aiep per la collana di libri Melting Pot, 30 anni di pubblicazioni delle traduzioni di autrici e autori soprattutto di paesi africani, asiatici e latino-americani.

Un momento che Antonio ha voluto condurre in prima persona come omaggio ad un amico e stretto collaboratore. E oggi Giuseppe Morganti lo ricorda così come "una persona eccezionale, sempre molto presente nelle cose, sempre puntuale, molto professionale e poi un caro amico che prende a cuore le cose che per lui sono significative e non le molla, le ha sempre portate avanti, fino a portarci a questo bellissimo premio, di fronte ad una platea di super esperti. Devo dire che è stato forse uno dei più grandi riconoscimenti che il nostro lavoro ha ricevuto, grazie ad Antonio Prenna. E non mi aspettavo davvero che il giorno dopo ci fosse questa tragedia".

Nel video l'intervista a Giuseppe Morganti, Aiep Editore.

Leggi anche: Antonio Prenna, oggi i funerali a Filottrano alle 15