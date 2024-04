SALUTE Anziani e salute, appello della Consulta: "Abbiamo bisogno di hospice e lungodegenza geriatrica" L'hospice garantisce, poi, il rispetto della dignità della persona nel fine vita.

Entro il 2050 oltre il 36 per cento della popolazione sammarinese avrà più di 65 anni: a spiegarlo è la Consulta socio-sanitaria che si concentra proprio sui problemi e sulla cura dei pazienti anziani. Durante l'ultima riunione il confronto con il Primario della Geriatria e con la Responsabile del servizio di continuità socio-assistenziale.

La Consulta riconosce l'impegno delle istituzioni sanitarie sul fronte geriatrico, ma allo stesso tempo parla di “criticità” e lancia un appello. “Abbiamo bisogno di una lungodegenza geriatrica e di un hospice”, afferma il coordinatore Gabriele Raschi che si rivolge anche alla politica. Nell'ultimo incontro si è parlato, nello specifico, degli over 65 con problemi di salute acuti e non degli anziani seguiti nella Rsa. Le persone, spiega Raschi, “dovrebbero invecchiare serenamente a casa”. Ma quando questo non è possibile, entrano in gioco le due strutture.

L'hospice garantisce, poi, il rispetto della dignità della persona nel fine vita. Fondamentale, per il futuro, spiega ancora Raschi, il ruolo dei medici di base, insieme alla sburocratizzazione delle pratiche mediche per gli anziani che, in genere, fanno più fatica a star dietro a documenti e incombenze. Essenziale, per la Consulta, il tema della formazione, vista l'elevata specializzazione richiesta oggi per la cura dei pazienti con maggiore età.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: