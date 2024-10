Anziani e soli: la Federazione nazionale pensionati CdLS riflette su bisogni e risposte all'inverno demografico

Nel video l'intervista a Marco Beccari Presidente Congresso FNPS CdLS.

Ripensare le tutele a favore degli anziani. L'urgenza dell'appello di UCS e Federazione pensionati Usl, affidata ad una nota stampa, è motivata dal rischio sfratto ad una 93 enne, che vive con il figlio malato di 70 anni. Il caso specifico, sul quale la Segreteria competente ha già promesso di farsi carico, è occasione per tornare a mettere al centro il problema abitativo, al quale sono particolarmente esposti - ribadisce il comunicato - gli over 65 con un unico reddito.

Anche il “problema casa” al centro del 9° Congresso della Federazione nazionale pensionati sammarinesi della CDLS. Tra bisogni e proposte, altri due argomenti fortemente correlati; sanità e solitudine. Sullo sfondo, cambiamenti che sul fronte demografico si fanno sempre più evidenti: al 31 dicembre 2023 i giovani (0-14 anni) rappresentano il 12,35% della popolazione, in calo rispetto al 15,3% del 2013. La fascia d’età da 65 anni in su è pari al 21,9% rispetto al 18% del 2013. Attualmente, le persone con più di 75 anni costituiscono il 10,87% della popolazione residente, raddoppiate rispetto al 2013.

Tra le priorità, una sanità a misura di anziano. Rilanciata in questo contesto la proposta finalizzata alla creazione di un Fondo che supporti famiglie ed anziani che versano in comprovato stato di difficoltà economiche. E poi adeguamento delle pensioni, approccio costruttivo con strumenti per favorire l’invecchiamento ‘attivo’, coinvolgimento nella vita sociale e culturale della terza età, potenziamento dell’assistenza domiciliare.

Ma è sul tema solitudine che è stata ribadita l'urgenza: “occorre investire nei centri di aggregazione” spiega Marco Beccari Presidente Congresso FNPS CdLS.

Nel video l'intervista a Marco Beccari Presidente Congresso FNPS CdLS.