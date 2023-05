"Anziani oggi: in forma e bene informati": al via il ciclo di conferenze promosse dall'Iss

Il tema degli infortuni domestici al centro del primo appuntamento del ciclo di incontri dedicati alla terza età, organizzati dalla UOC Servizio Territoriale Domiciliare dell'Iss. Con la dottoressa Francesca Masi l'approfondimento delle casistiche strettamente legate alle cadute nell’anziano e alla prevenzione dei rischi, per vivere in sicurezza la casa.

Ogni anno, infatti, - riferisce l'Iss - quasi il 30% degli over 65 cade, mentre fra gli over 80 la percentuale sale al 50%. Le conseguenze di questi infortuni non si manifestano solo nell’elevato numero di fratture, ma si ripercuotono sul benessere psico-fisico della persona e possono avere conseguenze anche letali”.

Il ciclo di conferenze proseguirà per tutto il mese di maggio, a cadenza settimanale, affrontando i temi del mangiare bene, frodi informatiche, diabete e ipertensione, attività fisica.