Anziani soli che non possono permettersi il riscaldamento, Federconsumatori: “siamo a rischio di una pandemia sociale”

Ad aumentare sono in particolare i prezzi dei generi alimentari e della ristorazione. Ed è attesa anche una risalita delle spese sanitarie, tra tamponi e prestazioni a pagamento. I rincari delle bollette e dei generi alimentari porteranno ad un aggravio che per le famiglie italiane sarà superiore ai 1.200 euro annui, secondo l'Osservatorio della Federcosnumatori. Ed una realtà come Rimini, la cui economia in gran parte basata sull'industria del divertimento, è particolarmente colpita. In una corsa a due velocità, redditi e pensioni ferme ed una inflazione velocissima, c'è il rischio che alla pandemia sanitaria si affianchi quella sociale. Ci sono "famiglie e anziani soli che non accendono più il riscaldamento, perché non sono in grado di pagare le bollette".

Nel video l'intervista a Graziano Urbinati, Pres Federconsumatori Rimini