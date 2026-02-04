“Anziani soli e assillati dal caro affitti”: la federazione pensionati USL lancia l'allarme

L'intervista a Francesca Busignani, Segretario generale USL

Il caro affitti continua a preoccupare la cittadinanza sammarinese, in particolare le fasce più fragili. “Pesa come un macigno sulle famiglie, sui giovani, ma soprattutto su chi è anziano e solo” dichiara Luigi Maria Belisardi, Segretario Federazione Pensionati USL. Bene la legge del Segretario Ciacci sull'emergenza abitativa, che qualche effetto in favore di chi acquista casa lo ha sortito – fa notare il sindacato - e ben venga il Decreto Delegato della Segreteria Industria, che stabilisce la non rivalutazione del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo anche per il 2026, ma urge rimettere mano alle tabelle relative ai canoni, perché – sottolinea il sindacato - anziché calmierarli, in diversi casi hanno fornito lo spunto ai locatori per aumentarli”.

"È chiaro che, come tutte le leggi, poi in corso d'opera, devono essere ritardate laddove ci sono delle storture - sottolinea Francesca Busignani, Segretario Generale USL - sugli affitti, in particolare su una certa fascia, le soglie delle tabelle per quantizzare le somme per percepire gli affitti erano leggermente più alte e quindi hanno fatto, purtroppo, in modo che qualcuno alzasse gli affitti. È giusto tutelare chi affitta? Sicuramente sì, ma è altrettanto giusto tutelare chi va in affitto e che rischia, soprattutto a una certa età, di vedersi i canoni aumentare alla scadenza di una cifra non sostenibile e che quindi rischia di rimanere addirittura senza casa".

“Adottare queste misure – aggiunge il segretario della Federpensionati, Luigi Maria Belisardi - contribuirebbe in maniera decisiva a ridurre l’emergenza casa, problema che non si può pensare di risolvere semplicemente costruendo altre case”.

"Auspico che il Segretario Ciacci - aggiunge Francesca Busignani - insieme agli altri Segretari di riferimento, come quella della giustizia che hanno la delega sulle famiglie, si sincronizzino per fare in modo di fare il correttivo a una legge e di far uscire l'altra in modo che in simbiosi riescano ad aiutare sicuramente gli anziani, ma sicuramente i giovani e le famiglie di questo paese. Anche in un'ottica per i più giovani e per le famiglie di combattere la denatalità, perché se tu non hai una casa e non hai i soldi per avere una casa e avere il tuo luogo sicuro, non penserai mai di mettere al mondo dei figli, anche se questo è il tuo desiderio".

Nel servizio l'intervista a Francesca Busignani (Segretario generale USL)