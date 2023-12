AOS, dal Grand Gala 64mila euro per l'Hospice oncologico

Un piccolo grande passo verso l'obiettivo: la nascita di una struttura di accoglienza per i pazienti oncologici, nei locali dell'Ospedale. A questo era dedicato il Gand Gala di ottobre, che festeggiava un triplice compleanno: i 30 anni dell'Associazione Oncologica, di Radio San Marino e dell'attività dello Screening senologico. A vincere è stata come sempre la generosità.

“I sammarinesi hanno risposto come sempre con una partecipazione da sold out – dice la Presidente dell'AOS, Maria Grazia Angeli - e l'incasso della serata per questo progetto era di 12.000€. Noi, come Associazione Oncologica, per ritornare ai sammarinesi una parte di quello che loro ci donano tutti gli anni, abbiamo deciso di raddoppiare”. Da 12 a 24mila euro, per una solidarietà contagiosa: negli ultimi giorni sono giunte altre offerte all'AOS, destinate, in accordo con i donatori, a supportare l'avvio dell'Hospice: 10 mila euro da un lascito testamentario, altri 10mila da una famiglia sammarinese. E anche in questo caso l'AOS ha deciso di raddoppiare la somma, portando a 64mila euro le risorse che assicurano un felice avvio al progetto.

“Ovviamente è una piccola goccia perché l'Hospice è una spesa importante. Io ho già parlato con il dottor Bevere, il DG dell'Istituto di sicurezza Sociale; gli ho già comunicato la cifra. I primi giorni dell'anno ci incontreremo e cominceremo a gettare le basi per decidere dove farlo. Quindi di nuovo un grazie a tutti i sammarinesi per quello che fanno sempre per l'Associazione Oncologica e Buon Natale a tutti!”.

Nel video, l'intervista alla Presidente dell'AOS, Maria Grazia Angeli

