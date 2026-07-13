PROTEZIONE ANIMALI Apas compie 40 anni L'open day pensato per celebrare insieme un importante traguardo, raggiunto grazie all’impegno di volontari, soci e sostenitori

Sguardo magnetico in cerca di carezze e un manto nero diventato ormai celebre sul piccolo schermo. Lei è Ronda, il Border Collie di 5 anni star della serie TV Rai Blanca. Dopo mesi passati sul set tra Roma e Genova, si concede un bagno di folla decisamente speciale: è lei l'ospite d'onore della festa per i quarant'anni dell'APAS. Ma il vero successo di questi quarant'anni non si misura sotto i riflettori, bensì nei numeri: migliaia di animali accolti, curati e accompagnati verso una nuova vita in famiglia. Un lavoro quotidiano, spesso silenzioso, che l'associazione ha voluto celebrare con "Code in Festa". Un open day nato per aprire le porte dei nuovi canili e gattili alla cittadinanza, mostrando da vicino cosa significhi, ogni giorno, proteggere chi non ha voce.

"Purtroppo spesso le famiglie rinunciano al proprio amico a quattro zampe che è prevalentemente il cane in questo caso, ma capita anche con i gatti e chiaramente qui a rifugio Apas questi animali trovano la loro casa, però l'adozione deve essere consapevole: gli animali non meritano di essere rifiutati e tantomeno abbandonati", riferisce Emanuela Stolfi, presidente dell'associazione.

La giornata ha visto alternarsi visite guidate, laboratori di relazione con gli ospiti del rifugio e una pesca di beneficenza, il tutto arricchito dalla rete del volontariato locale. Ma c'è stato spazio anche per la solidarietà concreta, come la raccolta adesioni per l'emoteca veterinaria: una vera e propria banca del sangue animale che, esattamente come quella umana, salva vite nei momenti di emergenza clinica. Un compleanno speciale, insomma, che ribadisce un impegno lungo quarant'anni: mettere sempre al centro la tutela e il benessere dei nostri amici a quattro zampe.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: