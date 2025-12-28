LA PROTESTA Apas contro i botti di Capodanno: "Minaccia reale per animali, bambini e anziani" L'associazione animalista torna a chiedere il decreto attuativo dell'istanza d'Arengo contro i fuochi d'artificio approvata nel 2020: "Adeguare San Marino agli standard dei paesi civili"

I botti di Capodanno rappresentano “una minaccia reale per animali, bambini e anziani”. Lo denuncia l’Apas, che torna a chiedere il divieto effettivo di fuochi d’artificio, petardi e razzi nella notte di fine anno nella Repubblica di San Marino. Secondo i dati richiamati dall’associazione, oltre il 40% dei cani manifesta ansia, paura intensa o panico a causa dei rumori improvvisi, con conseguenze che possono arrivare a traumi, fughe, danni fisici e, nei casi più gravi, alla morte. Effetti negativi si registrano anche su bambini e anziani. Apas ricorda che a San Marino è già stata approvata un’Istanza d’Arengo, il 27 agosto 2020, che prevede il divieto di botti e fuochi pirotecnici, fatta eccezione per le celebrazioni ufficiali. “Purtroppo il decreto attuativo non è mai stato emanato”, sottolinea l’associazione, mentre in altri Paesi europei sono già state adottate misure restrittive o veri e propri divieti. “Proteggere chi non può difendersi è un valore condiviso – afferma Apas – e chiediamo al Governo di adottare finalmente misure concrete, adeguando San Marino agli standard dei Paesi più civili”. L’associazione invita inoltre i cittadini a sensibilizzare familiari e conoscenti, scegliendo un Capodanno più sicuro e rispettoso della vita e della tranquillità di tutti.

