APAS: “Individuato il presunto killer dei cani. Dopo anni di paura, finalmente una svolta”.

Dopo quasi 15 anni di dolore, paura e indignazione, potrebbe essere giunto a una svolta il caso dei ripetuti avvelenamenti di cani nella Repubblica di San Marino. Lo scrive APAS che, in una nota, parla dell’individuazione, nella serata di ieri, del presunto autore dei crimini. “Finalmente – scrive l’APAS – si intravede la fine di un incubo iniziato nel 2011 e costato la vita ad almeno 40 cani”.

Solo ieri, in concomitanza con l’approvazione in Consiglio Grande e Generale delle nuove norme a tutela degli animali, sono stati avvelenati altri sette cani: una giovane cagnolina è morta, un altro è grave. L’APAS sottolinea come l’uomo fosse già stato condannato per minacce e lettere d’odio contro l’associazione e cittadini vicini al mondo animale.

L’associazione si costituirà parte civile e invita le famiglie colpite a fare lo stesso. “Purtroppo – conclude – sarà giudicato con la vecchia legge, che prevede solo l’arresto fino a due mesi. Ma continueremo a batterci perché giustizia sia fatta.”

