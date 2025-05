Apce, il capo delegazione sammarinese Giovagnoli: "Tra i temi eguaglianza, Rearm Ue e Gaza"

Nel video l'intervento

A Malta la riunione dei capi delegazione del Consiglio d'Europa, nell'ambito della Commissione permanente dell'Apce. Due giorni di confronto, per San Marino il consigliere Gerardo Giovagnoli. Lo Stato insulare ha appena assunto la presidenza del Comitato dei Ministri per il semestre e coglie l'occasione per dettare l'agenda delle priorità: "Consistono in una visione di eguaglianza - spiega Giovagnoli -, solidarietà e inclusione e di rafforzamento attraverso il dialogo del mutuo rispetto e dell'empowerment, termine che è stato usato in particolare rispetto alle giovani generazioni che devono essere maggiormente coinvolte nel processo democratico. Un altro tema prioritario per Malta è l'eguaglianza e la lotta contro le violenze e le discriminazioni nelle nostre società in cui la diversità non deve essere solo tutelata ma celebrata".

Sul tavolo anche il tema del Rearm Europe, che da mesi fa discutere: "Se è necessario aumentare il livello di sicurezza attraverso gli armamenti - continua Giovagnoli -, questo processo deve essere democratico e trasparente".

Infine la situazione umanitaria a Gaza, insostenibile secondo il Consiglio d'Europa che si esporrà con una dichiarazione d'impatto. "La bozza - conclude il capo delegazione - sarà forte nei contenuti. Rimane come sempre da capire se utilizzare il termine genocidio oppure no. Questo è un tema molto difficile per il Consiglio d'Europa viste le limitate possibilità di azione che hanno questi organismi".