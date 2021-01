CONSIGLIO D'EUROPA APCE: prima sessione dell'anno in formato “ibrido”. Marco Nicolini traccia un bilancio positivo A partecipare da remoto ai lavori, oltre al Capo Delegazione, i consiglieri Mariella Mularoni e Gerardo Giovagnoli. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa si è conclusa giovedì con un voto sulla Russia

E' soddisfatto, Marco Nicolini, per il contributo offerto dalla delegazione del Titano, in questa prima sessione dell'anno; che si potrebbe definire di transizione. Per il persistere della pandemia si è infatti optato per un inedito formato “ibrido”: con gran parte dei parlamentari – ad esempio l'intera delegazione sammarinese – a partecipare ai lavori da remoto; ed altri presenti a Strasburgo. Ma l'importante, sottolinea il Capo della Delegazione della Repubblica, è che “dopo un anno” sia stato possibile incontrarsi nuovamente. E l'attività è stata intensa, con il voto – fra gli altri – del rapporto sulle questioni etiche, legali e pratiche relative ai vaccini anti-Covid.

Tensione – tuttavia - lunedì, in apertura di lavori. Ad innescare le polemiche, in particolare, il “caso Navalny”. Da qui l'avvio – da parte di alcuni parlamentari - di una procedura che avrebbe potuto portare a limitare o sospendere la partecipazione della delegazione russa. Contrario, all'iniziativa, Marco Nicolini. Posizione condivisa dalla maggior parte dei parlamentari dell'Assemblea del CoE, che ha stabilito come i rappresentanti russi possano partecipare a pieno titolo ai lavori. Ma non mancano, nella risoluzione approvata, precisazioni e richieste a Mosca.

Nel servizio l'intervista a Marco Nicolini - Capo Delegazione Sammarinese presso APCE

