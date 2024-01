Aperta da oggi la maxi rotatoria tra la Statale 16 e la Consolare Rimini-San Marino

Un tratto strategico di viabilità che torna percorribile, cambiando volto. La configurazione non è ancora quella definitiva, ma da oggi si potrà circolare sulla nuova maxi rotatoria – oltre 100 metri di diametro - sia per chi proviene da sud e voglia imboccare la consolare di San Marino e arrivare al casello di Rimini sud o direttamente sul Titano; sia, al contrario, per chi percorre la Consolare da monte, per proseguire dalla rotatoria in direzione Ravenna. Ancora chiuso infatti il braccio lato mare, ci vorranno ancora mesi di lavoro e qualche disagio – osserva l'amministrazione – ma l'apertura di oggi rappresenta un passo importante verso la normalizzazione del traffico, permettendo soprattutto di alleggerirlo all'incrocio e sul quadrante di via della Fiera, guardano in particolar modo agli orari di punta. Nel dettaglio – specifica - per chi viene da Riccione sarà possibile dirigersi verso l’autostrada e verso San Marino, senza arrivare alla rotatoria con via della Fiera. Cosa analoga per chi viene da San Marino o dall’autostrada: potrà dirigersi verso la fiera, in direzione Ravenna, seguendo direttamente il senso della rotatoria e imboccando la statale 16 in direzione nord. Beneficio parziale – sottolinea ancora il Comune di Rimini – solo un anticipo di quanto accadrà a chiusura lavori e ne ricorda la portata: “Un piano di opere che consentiranno, grazie ad un investimento di circa 10 milioni di euro, di ricucire la storica frattura del territorio, compattando la città a mare e a monte dell’Adriatica, agevolando il collegamento sia verso il centro, sia verso San Marino.