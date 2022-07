VIABILITÀ Aperta la nuova rotatoria SS16/Coriano/Montescudo, in anticipo sul programma dei lavori Riaperta in anticipo anche la via Flaminia Conca in entrambi i sensi di marcia

Aperta la nuova rotatoria SS16/Coriano/Montescudo, in anticipo sul programma dei lavori.

In anticipo sui tempi previsti, questa notte è entrata in funzione - in modo provvisorio - la rotatoria della SS16 con le vie Coriano e Mointescudo. Un’importante modifica alla circolazione che doveva entrare in funzione fra qualche settimana e che comprende anche la via Flaminia Conca, anch’essa da questa notte aperta alla circolazione in anticipo, su entrambi i sensi di marcia.

Una soluzione temporanea che, rispetto alla soluzione che sarebbe dovuta entrare in funzione tra qualche settimana, include ancora qualche aspetto da sistemare, come la limitazione sulla circolazione di via Montescudo, sulla quale insiste attualmente una parte del cantiere, che per ora non può essere percorsa provenendo dalla interno della rotatoria, ma solo arrivando dalla SS16 lato Ravenna.

Nella versione definitiva la rotatoria avrà anche due corsie, ora ridotte ad una per esigenze di cantiere. In queste ore è in fase di realizzazione - con apertura probabile già tra oggi e domani - anche un attraversato per bici e pedoni, anch’esso provvisorio che verrà aperto sulla SS16 nel tratto lato Ravenna della rotatoria.

