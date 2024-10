INAUGURAZIONE Apertura TTG Rimini, Segretario al Turismo Pedini Amati: "Sinergia con le regioni limitrofe quotidiana e costante" Il tema di quest'anno è la "Veritas"

Il mondo del turismo si dà appuntamento a Rimini. Partita questa mattina nei padiglioni della fiera di Rimini, la 61ª edizione di TTG Travel Experience organizzata da Italian Exhibition Group, in concomitanza con InOut|The Contract Community, l’appuntamento dedicato all’intera community dell’indoor e dell’outdoor per l’accoglienza turistica. Con 2.700 brand espositori, 55 start-up e oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi, il quartiere fieristico di Rimini pronto ad accogliere la più ampia offerta turistica italiana con le 20 Regioni e più di 66 destinazioni estere (11 in più rispetto all’edizione 2023), a conferma che TTG è la più grande manifestazione nazionale per la promozione del turismo mondiale. Anche San Marino è presente con il suo stand.



Alla cerimonia inaugurale, dopo i saluti del presidente di IEG, Maurizio Ermeti, sono intervenuti Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Pier Ezhaya, presidente di ASTOI-Confindustria Viaggi, Franco Gattinoni, presidente di FTO-Federazione Turismo Organizzato, Flavio Ghiringhelli, presidente di IBAR-Italian Board Airline Representatives, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, Gian Marco Centinaio, vicepresidente Senato della Repubblica e il ministro del Turismo Daniela Santanchè.



"Noi sul turismo abbiamo sempre raccontato la verità - commenta il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati - anche perché non si può nascondere l’immagine di uno Stato, di un territorio, le sue peculiarità. Quindi va benissimo "veritas". Venga pure avanti la verità di tutti luoghi, da tutti punti di vista: enogastronomico, paesaggistico e culturale. Noi abbiamo una fortuna: siamo in mezzo a due regioni, Emilia-Romagna e Marche, che per definizione del turismo hanno fatto la loro storia e la loro ricchezza - continua Pedini Amati - Tante sono le imprese legate al mondo dell'accoglienza. C'è stato un boom del turismo anche a San Marino così come indicato dal Fondo Monetario Internazionale quindi noi avendo superato l’anno scorso i 2 milioni di visitatori pensiamo di aver raccontato la verità. Continueremo in questa mission. Sono tante le sfide del domani. C’è il mondo dell’intelligenza artificiale che oggi sul turismo avrà un impatto in positivo molto importante.

Se girate un po’ in questa fiera vedrete tante innovazioni tecnologiche che si affiancano al mondo del turismo e questa è solo una fortuna ed una possibilità in più per chi vive negli anni 2020. Se andassimo indietro con la mente, 25 anni fa non c’erano neanche i telefonini, e adesso stiamo parlando di intelligenza artificiale per il turismo. Siamo in un’evoluzione importante. Infine, il turismo non ha confini quindi la sinergia con i territori limitrofi anche in fiera è costante e quotidiana e vogliamo che duri del tempo".

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: