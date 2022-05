Apertura ufficiale per l'Adunata degli Alpini: Rimini "invasa" dalle penne nere, sabato gli eventi sul Titano

Sebastiano Favero e Teodoro Lonfernini

Con l'alzabandiera e l'Inno italiano si è aperta la 93esima Adunata nazionale degli alpini. Sono decine di migliaia i militari e gli appassionati che hanno raggiunto il territorio per un evento che coinvolge Rimini e San Marino. Alla cerimonia le autorità civili e militari: tra i partecipanti il prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza, il sindaco della città, Jamil Sadegholvaad e, per San Marino, il segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti.

In piazza Cavour sono stati resi gli onori al labaro dell'Associazione nazionale Alpini, decorato con 216 medaglie d'oro, simbolo del valore e del coraggio di uno dei Corpi militari più amati. Poi la deposizione della corona d'alloro al monumento ai Caduti in Piazza Ferrari. Nel programma della mattina anche l'inaugurazione della cittadella storica in piazza Malatesta e di quella militare al parco Fellini. Dopo i rinvii per la pandemia, era attesa questa manifestazione che diventa una grande festa.

Sabato 7 maggio spazio agli appuntamenti sammarinesi. Tra i diversi eventi: la cerimonia all'Ara dei Volontari, lo svelamento di un'opera d'arte donata dall'Associazione degli alpini sul sentiero della Rupe e l'udienza ufficiale a Palazzo Pubblico. Durante le celebrazioni di ieri a Rimini era intervenuto, allo stadio Romeo Neri, il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini.

Nel servizio, l'intervista a Sebastiano Favero (presidente Associazione nazionale Alpini) e un estratto dell'intervento di Teodoro Lonfernini (segretario di Stato al Lavoro).