TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:26 San Marino, funivia chiusa dal 23 febbraio al 27 marzo per revisione decennale 10:16 Rimini, arrestato 25enne con oltre 1,7 chili di hashish: era sospettato di consegne di droga a domicilio 09:45 Apicoltura: seconda serata di formazione promossa dalla Cooperativa Sammarinese 09:41 Rimini, chiuso minimarket davanti alla stazione: oltre 10mila euro di sanzioni 07:36 Sanremo, grande apertura con i 30 big in gara. In top five: Arisa, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Fulminacci 07:33 L'Inter fuori dalla Champions, il Bodo/Glimt vince 2-1
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Apicoltura: seconda serata di formazione promossa dalla Cooperativa Sammarinese

"Un arte antica" il focus dell'ultima serata: come aprire e visitare un alveare, la scelta delle api e come iniziare quest'arte.

di Giacomo Barducci
25 feb 2026
Apicoltura: seconda serata di formazione promossa dalla Cooperativa Sammarinese

"L'affascinante mondo dell'apicoltura": ieri sera secondo appuntamento del corso di formazione promosso dalla Cooperativa Apicoltori Sammarinesi rivolto a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo delle api e dell'antico mestiere dell'apicoltura. "Un arte antica" il focus dell'ultima serata: come aprire e visitare un alveare, la scelta delle api e come iniziare quest'arte.

L'obbiettivo è quello di favorire la conoscenza di questa disciplina con le giuste competenze. La prossima lezione in calendario sabato con la visita al bioparco apistico.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità