TERRITORIO Apicoltura: seconda serata di formazione promossa dalla Cooperativa Sammarinese "Un arte antica" il focus dell'ultima serata: come aprire e visitare un alveare, la scelta delle api e come iniziare quest'arte.

"L'affascinante mondo dell'apicoltura": ieri sera secondo appuntamento del corso di formazione promosso dalla Cooperativa Apicoltori Sammarinesi rivolto a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo delle api e dell'antico mestiere dell'apicoltura. "Un arte antica" il focus dell'ultima serata: come aprire e visitare un alveare, la scelta delle api e come iniziare quest'arte.

L'obbiettivo è quello di favorire la conoscenza di questa disciplina con le giuste competenze. La prossima lezione in calendario sabato con la visita al bioparco apistico.

