App Meta down: segnalati problemi di connessione a Facebook e Instagram in tutto il mondo

Problemi per Facebook e Instagram nel pomeriggio. Sono milioni gli utenti in Italia e nel resto del mondo alle prese con l'utilizzo dei due celebri social, di proprietà del gruppo Meta insieme a Whatsapp, Come accade in questi casi, una pioggia di segnalazioni con l'hashtag #FacebookDown e #MetaDown si sono moltiplicate su X, l'ex Twitter. Molti utenti segnalano messaggi di errore una volta sull'homepage dei due social. Il sito Downdetector, che rileva il funzionamento dei siti web, mostra un picco di segnalazioni negative per questi due social dalle 15:30. WhatsApp sembra, invece, funzionare correttamente.







