TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

App Meta down: segnalati problemi di connessione a Facebook e Instagram in tutto il mondo

Pioggia di segnalazioni con l'hashtag #FacebookDown e #MetaDown si sono moltiplicate su X, il vecchio Twitter, a partire dalle 15:30

12 giu 2026
App Meta down: segnalati problemi di connessione a Facebook e Instagram in tutto il mondo

Problemi per Facebook e Instagram nel pomeriggio. Sono milioni gli utenti in Italia e nel resto del mondo alle prese con l'utilizzo dei due celebri social, di proprietà del gruppo Meta insieme a Whatsapp, Come accade in questi casi, una pioggia di segnalazioni con l'hashtag #FacebookDown e #MetaDown si sono moltiplicate su X, l'ex Twitter. Molti utenti segnalano messaggi di errore una volta sull'homepage dei due social. Il sito Downdetector, che rileva il funzionamento dei siti web, mostra un picco di segnalazioni negative per questi due social dalle 15:30. WhatsApp sembra, invece, funzionare correttamente.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità