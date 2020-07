Appello del Giudice Esposito alla Reggenza: “Vogliate esaminare la possibilità di rinviare ogni decisione sull'ordine del giorno in discussione”

A poche ore dall'inizio del Consiglio Giudiziario Plenario spunta una nuova lettera, quella inviata ai Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani dal Giudice per i Rimedi Straordinari, Vitaliano Esposito. Un appello “alla Vostra saggezza, - scrive -, perché vogliate esaminare la possibilità di rinviare ogni decisione sul fondamentale ordine del giorno oggi in discussione”, alla luce della “incresciosa situazione determinata dalla decisione della maggioranza togata di non partecipare alla odierna riunione”.

Vitaliano Esposito nella missiva confessa inoltre alla Reggenza che non gradirebbe una valutazione sulla sua professionalità e la sua idoneità a svolgere ulteriormente il proprio incarico, “reso senza l'attiva partecipazione di quella componente togata che, concretamente e realmente conosce la complessa attività da me svolta in testi anni della mia esistenza”.