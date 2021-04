Appello della Federpensionati Csu al Governo per far vaccinare operatori sanitari, sociosanitari e badanti, riluttanti

La Federazione Pensionati della Csu interviene sulla vaccinazione. Desta preoccupazione - scrivono in ina nota - la posizione di alcuni operatori addetti alla cura degli ospiti del Casale la Fiorina che hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione e hanno poi causato l’infezione da Covid19 di due ospiti. Vaccinarsi tempestivamente è un diritto per la salvaguardia della salute, ma anche un dovere per tutti coloro che operano con il pubblico e in particolare chi lavora in ambito sanitario o sociale. La richiesta al governo e alle autorità sanitarie è di intervenire con sollecitudine e decisione verso gli operatori sanitari che ancora non hanno accettato la vaccinazione per trovare una soluzione a questo gravissimo problema.