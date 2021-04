Appello della Polizia Civile: “Utilizzare i parcheggi coperti dell'Ospedale”

In una nota il Corpo di Polizia Civile e il personale volontario della Protezione Civile, chiedono ai cittadini di impegnarsi per agevolare le vaccinazioni contro il Covid-19 all'Ospedale di Stato. L'invito è ad utilizzare i parcheggi coperti presenti nelle aree adiacenti la struttura, che spesso rimangono vuoti. Nella nota si ricorda che i parcheggi multipiano, pur se appena poco più lontani dalle entrate principali, sono adeguatamente serviti dal servizio di ascensore. Infine si rammenta alla cittadinanza che la sosta in prossimità di banchine stradali è vietata e soggetta a sanzioni amministrative.