CSU Appello delle Federazioni Pensionati agli anziani: "Rispettiamo le misure adottate per contenere il virus"

Appello delle Federazioni Pensionati agli anziani: "Rispettiamo le misure adottate per contenere il virus".

Le Federazioni Pensionati di CSdL e CDLS invitano tutti i cittadini, e in particolare le persone anziane, a rispettare fedelmente le misure urgenti disposte dalle istituzioni per contenere la diffusione del corona virus. Per quanto possibile, evitare i luoghi affollati, i contatti non strettamente necessari con le persone, facendo attenzione anche agli incontri con persone più giovani che non mostrano sintomi di alcun tipo.

È importante non affollare, se non per motivi fondati, i centri sanitari e ospedalieri, al fine di consentire al personale sanitario di gestire al meglio l'emergenza

"Nessun allarmismo e nessun cedimento al panico", puntualizzano i Segretari delle Federazioni Pensionati, Elio Pozzi (CSdL) e Armando Stacchini (CDLS), "ma solo l'osservanza di alcune misure precauzionali e di comportamenti responsabili e per il periodo strettamente necessario, per cercare di fermare l'avanzata di questo virus. Anche se queste comporta alcune rinunce e limitazioni, si tratta di misure indispensabili". "Con il buon senso e la collaborazione di tutti - aggiungono Pozzi e Stacchini - e mantenendo la necessarie serenità, il paese può farcela. Ognuno è responsabile del proprio comportamento, e se ci atteniamo tutti alle disposizioni emesse possiamo ridurre il numero delle persone contagiate e dare il nostro contributo per limitare il più possibile l'impatto del virus sulla vita dei cittadini."



I più letti della settimana: