Appello di Boeri ai cittadini sammarinesi: "Chiedete che il nostro PRG diventi realtà"

Del binomio Boeri-San Marino non si parlava più da ottobre, quando il noto architetto dichiarò di non aver firmato il Piano regolatore perché "trascura la sicurezza dei cittadini". Nell'occasione fece anche riferimento all'alluvione nelle Marche che – a suo dire – doveva essere di monito al Prg. Oggi, guardando al dramma che sta vivendo l'Emilia Romagna, torna sul suo progetto “fermo – dice – in un cassetto”, e si appella ai cittadini sammarinesi. Lo fa via social, dalla Biennale di Venezia, che ha tra i suoi temi – ricorda - gli effetti del surriscaldamento globale su territorio e città.

Non posso non pensare a San Marino, un territorio che mi sta a cuore. Abbiamo consegnato tre anni fa un un piano regolatore che per la prima volta, grazie alla consulenza di esperti geologi indica le aree a rischio idrogeologico, le aree a rischio esondazione e le aree a rischio frane. Questo piano è purtroppo da tre anni fermo nei cassetti del governo nonostante si stato condiviso in tutti i suoi passaggi. Penso che drammi accaduti in questi giorni e che temo, anzi, c'è alta probabilità si ripetano in futuro, debbano spingere i cittadini di San Marino a chiedere che il piano che abbiamo presentato e che evita ulteriori consumi di suolo e impermeabilizzazione del suolo, che è uno degli effetti scatenanti delle inondazioni viste in questi giorni, diventi realtà.



Richiesta che Boeri lancia “senza avere alcun interesse, dato che - chiarisce - il nostro lavoro ormai è compiuto”. Sul Piano Regolatore la politica si era di recente scaldata dopo la proposta di Lord Norman Foster – altro grande nome dell'architettura mondiale - su un Piano Operativo per la Gestione Sostenibile del territorio sammarinese. I malumori, anche in seno alla stessa maggioranza, avevano amareggiato il Segretario Stefano Canti, che parlando di solito approccio distruttivo verso i temi dello sviluppo, aveva dichiarato che – come era ormai chiaro a tutti - non sarebbe stato lui a portare avanti il prg.