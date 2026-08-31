TECNOLOGIA Apple aggiorna le Mappe a San Marino, in arrivo auto e zaini per i rilievi Il colosso americano percorrerà il territorio del Titano con veicoli a marchio ‘Apple Maps’ il 3 e 4 settembre

Apple aggiorna le Mappe a San Marino, in arrivo auto e zaini per i rilievi.

Auto attrezzate e operatori a piedi con speciali zaini Apple Maps percorreranno la Repubblica di San Marino per raccogliere immagini e dati destinati ad aggiornare e rendere più dettagliate le mappe digitali del Titano. Lo ha annunciato Apple, spiegando che il lavoro sul territorio prenderà il via nei prossimi giorni.

“A partire da questa settimana e per il resto dell'anno, il team di Apple Maps percorrerà San Marino in macchina e a piedi, con veicoli e zaini a marchio ‘Apple Maps’”, si legge nella comunicazione diffusa dalla società. “L'attrezzatura specializzata di cui disponiamo ci aiuterà a elaborare le esperienze utente più sofisticate per San Marino”, aggiunge Apple.

Sul sito dedicato alla raccolta di immagini per Mappe, selezionando la Repubblica di San Marino, viene indicato per i rilievi con veicoli il periodo compreso tra il 3 e il 4 settembre 2026. I mezzi utilizzati da Apple possono essere dotati di apparecchiature installate all'esterno, mentre per le zone non raggiungibili in automobile la società utilizza anche sistemi portatili trasportati dagli operatori a piedi. Apple spiega infatti di condurre rilevamenti “con sistemi portatili in alcune aree pedonali”, utilizzando anche “un sistema trasportabile in zaini” per acquisire dati utilizzabili direttamente in Mappe e nella funzione Guardati intorno.

L'obiettivo è aggiornare la rappresentazione digitale del territorio e migliorare i servizi offerti dall'applicazione. “Apple raccoglie immagini allo scopo di migliorare il proprio prodotto Mappe e gli algoritmi di sfocatura”, spiega la società nella pagina ufficiale dedicata al progetto. I rilevamenti servono anche a supportare "Guardati intorno", la funzione che consente di esplorare strade e luoghi attraverso immagini panoramiche, e possono essere ripetuti nel tempo “al fine di mantenere le mappe aggiornate e di alta qualità”.

Particolare attenzione viene riservata alla raccolta a piedi, pensata per raggiungere vicoli, percorsi e aree nelle quali non è possibile entrare con un'automobile. Secondo Apple, questi rilievi consentono di “migliorare e aggiornare Mappe di Apple in aree in cui i veicoli semplicemente non possono accedere”.

Sul fronte della privacy, la società americana precisa che durante i rilevamenti si impegna a tutelare la riservatezza delle persone, ad esempio “sfocando i volti e le targhe nelle immagini pubblicate nella funzione Guardati intorno”. Gli utenti possono anche chiedere la sfocatura di un volto, di una targa o della propria abitazione.

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