Apple scopre i dispositivi economici: perché la big tech di Cupertino ora punta anche alla fascia bassa

Per anni Apple ha costruito il proprio successo su una promessa semplice: prodotti migliori, ma anche più costosi della concorrenza. Comprare un iPhone o un Mac significava spesso pagare più degli altri, ma per avere un dispositivo percepito come superiore. Negli ultimi tempi però qualcosa sta cambiando. Apple sta introducendo sempre più spesso dispositivi progettati per costare meno. Non sono economici nel senso tradizionale del termine, ma sono chiaramente pensati per essere più accessibili rispetto ai modelli principali.

È una strategia che riguarda soprattutto gli smartphone, ma che in realtà si estende ormai a quasi tutta la gamma dei prodotti Apple. Il settore dove questo cambiamento è più evidente è quello degli iPhone. Accanto ai modelli di punta, che possono superare i mille euro, Apple propone da tempo versioni più economiche. Questi dispositivi mantengono gran parte dell’esperienza tipica degli iPhone, ma rinunciano a qualche caratteristica più avanzata, come materiali più costosi o fotocamere più sofisticate. L’obiettivo è attirare sia chi entra per la prima volta nell’ecosistema Apple sia chi vuole restarci senza spendere troppo. Lo stesso approccio si vede anche in altri prodotti: tablet, computer portatili e accessori hanno spesso versioni più accessibili accanto ai modelli principali. I dispositivi di fascia alta restano centrali per l’immagine dell’azienda, ma quelli più economici permettono di raggiungere un pubblico più ampio.

Dietro questa strategia c’è soprattutto una ragione economica. Il mercato degli smartphone e dei computer è ormai maturo e molte persone cambiano dispositivo meno spesso rispetto al passato. Offrire modelli più economici aiuta quindi Apple ad aumentare il numero di utenti e ad allargare il proprio ecosistema di servizi, dagli abbonamenti alle applicazioni.



L’ampliamento dell’offerta ha però anche un effetto collaterale: rendere più evidenti le contraddizioni interne al catalogo dell’azienda. Al momento infatti è possibile pagare un computer portatile come il MacBook Neo 200 euro in meno di uno smartwatch come l’Apple Watch Ultra 3. Il nuovo computer finisce inoltre per costare meno persino di un kit di ruote per Mac Pro, cioè un set di quattro rotelline da applicare al computer fisso più potente dell’azienda, vendute a 849 euro.









