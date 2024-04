1°APRILE Apprensione a Palazzo Pubblico. Donna accusa malore e cade battendo la testa, immediato l'intervento dei sanitari Prognosi di 7 giorni per la 66enne

Momenti di preoccupazione oggi, durante la cerimonia di insediamento della nuova Reggenza. Era da poco terminato a Palazzo Valloni il discorso dei Capitanti Reggenti eletti quando le celebrazioni del 1°Aprile sono state momentaneamente sospese. Una donna di 66 anni, invitata alla cerimonia, ha accusato un malore improvviso, mentre si trovava all'interno di Palazzo Pubblico ed è caduta battendo la testa. Immediato l'intervento dei sanitari; dopo circa 20 minuti l'ambulanza ha lasciato il Pianello. L'evento è successivamente proseguito come da programma, nessuna conseguenza per la donna, che è stata trattenuta in Ospedale, per precauzione, fino alla giornata di domani. La prognosi è di 7 giorni

