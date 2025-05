Approvato all’unanimità il Piano Strategico 2024-2026 dell’Università di San Marino

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato all’unanimità il documento di programmazione strategica triennale 2024-2026 dell’Università di San Marino. Il piano, fondato sui principi di sostenibilità e responsabilità sociale, orienta l’Ateneo verso obiettivi concreti legati a didattica, ricerca e terza missione. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha definito l’Università “un motore vitale per il progresso del Paese”. Il documento valorizza il ruolo dell’Ateneo come interlocutore istituzionale e centro di innovazione, puntando su internazionalizzazione, Erasmus Plus e nuovi servizi per gli studenti.