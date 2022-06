Approvato bilancio Banca Centrale, Tomasetti: "Valori positivi grazie a lavoro sinergico"

“Ancora una volta un bilancio con valori positivi grazie a un lavoro sinergico tra direzione generale, consiglio di amministrazione e dipendenti finalizzato a un elevatissimo controllo dei costi ed un efficientamento delle risorse”. Così la presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti commenta il bilancio 2021. Il totale attivo mostra un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di 87,53 milioni di euro, passando da 749,38 milioni a 836,9 milioni.

In aumento raccolta e impieghi e riguardo le spese amministrative è stato portato avanti il progetto di razionalizzazione dei costi di gestione attraverso sia la riduzione dei costi relativi al personale, sia l'adozione di un budget che prevedeva la riduzione, rispetto all'anno 2018, del 25% delle altre spese amministrative. Il progetto ha generato una diminuzione dei costi operativi anche per il 2021 pari a -0,12 milioni di euro rispetto all'esercizio precedenti; dato che aumenta a -2,88 milioni se confrontato con il 2018. Il risultato netto di gestione finale si attesta a 1,27 milioni di euro, l'esercizio chiude però in pareggio per l'accantonamento di pari importo al fondo rischi finanziari generali.

Si avvia alla conclusione il mandato del vice direttore facente funzioni di Banca Centrale Giuseppe Ucci. Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti e il Consiglio direttivo di BCSM esprimono un sentito ringraziamento per la collaborazione e il sostegno dimostrato nel corso di questi anni e per gli ottimi risultati ottenuti.