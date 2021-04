Approvato dall'Assemblea dei Soci il bilancio 2020 di San Marino RTV

Eras e Rai approvano il bilancio 2020 di San Marino Rtv, nella Assemblea dei Soci, presieduta dal Presidente del CdA, Pietro Giacomini. Collegati da remoto sia il socio RAI, sia i Segretari di Stato agli Esteri Luca Beccari e all'Informazione Teodoro Lonfernini, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Eras. Bilancio che presenta un deficit di circa 683.000 euro, che ora sarà trasmesso a Roma per attivare le procedure per la concessione del finanziamento italiano relativo al 2020.

“Il deficit – spiega Giacomini – è sostanzialmente dovuto ad una serie di cause: la riduzione degli introiti relativi all'Eurovion Song Contest che, a causa della pandemia non si è tenuto lo scorso anno, con una minore entrata per oltre 240.000 euro; il generarsi di costi straordinari per circa 107.000 euro, per azioni messe in atto per fronteggiare i possibili contagi da Covid-19 fra il personale e gli ospiti in sede; la decisione di Rai Pubblicità, concretizzatasi e resa definitiva solo negli ultimi mesi del 2020, di non proseguire nel rapporto instaurato negli anni precedenti, che da solo aveva generato alla nostra emittente un'entrata forfettaria annua di 300.000 euro”. Giacomini, di contro, fa notare che il 2020 ha anche “visto un risparmio di oltre 170.000 euro sulla gestione corrente ed una positiva performance dei ricavi collegati ai “top events” e da “internet web” che hanno registrato un aumento di circa 84.000 euro rispetto al 2019”.

Il Presidente ricorda infine “come il Consiglio di Amministrazione sia già impegnato in una concreta azione tesa ad una ulteriore diminuzione dei costi e ad un aumento dei ricavi di Rtv”, che auspica “possa anche contare sugli sviluppi della trattativa attualmente in corso fra il Governo sammarinese e quello italiano, per la revisione dell'accordo bilaterale vigente in materia radiotelevisiva, con il conseguente ampliamento della potenziale copertura del nostro segnale”.

