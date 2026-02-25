Appuntamenti istituzionali per i Capitani Reggenti: visitato il Quartiere delle Milizie e la sede centrale della Polizia Civile

Si è aperta con il picchetto d'onore la visita dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli al Quartiere delle Milizie dei corpi volontari di San Marino. I Capi di Stato, accolti dall'ispettore generale Sebastiano Ciacci, si sono recati nel quartieri della Guardia del Consiglio, della Compagnia Uniformata delle Milizie e del Comando della Guardia di Rocca – Compagnia di Artiglieria. Visitata anche la sala della Banda Militare ed illustrati ai Reggenti i vari compiti istituzionali svolti dai volontari. L'incontro si è poi concluso con il picchetto interforze per congedare i Reggenti.

I Capi di Stato hanno poi fatto visita alla sede centrale della Polizia Civile, accompagna dal Segretario di Stato Andrea Belluzzi. I Reggenti, dopo il picchetto d'onore, hanno avuto un colloquio privato con il comandante Werter Selva e poi visitato la sede centrale. Selva ha poi illustrato le attività del corpo: “La sicurezza del nostro territorio – sottolinea – rappresenta per noi e per tutte le forze dell'ordine sammarinese un obiettivo primario e da salvaguardare. L'attività svolta nel 2025 è stato molto intensa e ne andiamo orgogliosi”. Selva sottolinea però come nonostante il ricambio generazionale la Polizia Civile abbia bisogno di una formazione attenta e l'integrazione di ulteriori risorse umane.

“Sappiamo delle necessità che avete in materia di formazione e nel raggiungimento del pieno organico – evidenzia Belluzzi – è infatti già pronto un nuovo concorso per le forze di polizia”. “Il vostro, come i compiti istituzionali che svolgiamo noi – affermano i Capitani Reggenti – è una missione che va oltre la sfera lavorativa. Avete inoltre anche un importante ruolo pedagogico per far capire fin da subito, a giovani e bambini, l'importanza delle forze dell'ordine e delle istituzioni nel nostro ordinamento”.







