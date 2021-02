“Aprire un'attività a San Marino”: il libro di Carlo Biagioli che spiega i vantaggi di fare impresa in Repubblica

“Aprire un'attività a San Marino”: presentato il nuovo libro di Carlo Biagioli che spiega i vantaggi di fare impresa in Repubblica

La pubblicazione realizzata da Carlo Biagioli, con prefazione del Segretario di Stato Fabio Righi, è una sorta di breviario della realtà imprenditoriale sammarinese. San Marino offre diverse opportunità per chi vuol fare impresa, sia dal punto di vista fiscale, ma anche attraverso nuovi strumenti come quello della residenza atipica.

Grande valore aggiunto del nostro territorio, evidenzia Fabio Righi, è la velocità nell'apertura delle attività, punto di forza che si vuole ulteriormente migliorare. "L'attività che si sta facendo come Segreteria - spiega - è quella di cercare di riorganizzare un'identità economica del nostro paese da spendere sul piano internazionale, supportando questo tramite interventi strutturali con l'aiuto anche della Camera di Commercio Agenzia per lo Sviluppo in un riordino degli uffici e in un potenziamento delle norme che renda molto più semplice approcciarsi al sistema".





L'obiettivo del libro “Aprire un'attività a San Marino” è spiegare in sintesi i vantaggi di fare impresa in Repubblica. "L'idea nasce nel 2015 - spiega Carlo Biagioli - questo volume appena pubblicato è la sesta edizione. Nel tempo viste le evoluzioni normative la pubblicazione ha subito adattamenti. Il libro oltre ad una funzione informativa ha anche quella di divulgazione di quello che è il sistema a San Marino. Un aiuto - aggiunge - con risposte semplici e immediate per chi intende investire".

Presente questa mattina anche l'AD di Cassa di Risparmio Gianfranco Vento: "“Questo volume è uno strumento molto utile. Il fatto che sia stato tradotto anche in lingua inglese, rappresenta che si guarda a un pubblico globale".

Nel servizio l'intervista a Fabio Righi (Segretario di Stato Industria Artigianato e Commercio) e Carlo Biagioli (Autore)