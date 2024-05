RICONOSCIMENTO Ara dei volontari: intitolata la scala alla Compagnia Uniformata delle Milizie Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari: "Occasione per ricordare importanza di tutti i corpi militari sammarinesi"

Un riconoscimento che mancava segno del grande lavoro svolto negli anni da parte del più antico corpo militare sammarinese. Intitolata, alla presenza dei Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, la scala che circonda l'Ara dei Volontari alla Compagnia Uniformata delle Milizie.

Composto da personale volontario, il corpo svolge servizi di cerimoniale, sorveglianza e ordine pubblico. Intitolazione che arriva a seguito di un'istanza d'arengo. "Da una parte - sottolinea il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari - si colma una lacuna, perché la Compagnia Uniformata delle Milizie non aveva un'intitolazione di un luogo pubblico. Dall'altra occasione anche per ricordare importanza di tutti i corpi militari del territorio. Interessante che questa iniziativa sia arrivata da un'Istanza d'Arengo, testimonianza di un'attaccamento dei cittadini a questa importante parte delle nostre istituzioni".

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri)

