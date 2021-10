Arabi in cerca di moglie sammarinese sui social network: la Segreteria al Turismo pone un alert sulla fake news

E' in circolazione sul web e altri media una fake news - scrive la Segreteria di Stato al Turismo - che riguarda la Repubblica di San Marino. La notizia, assolutamente non veritiera - scrivono - parla di un'iniziativa dello stato sammarinese che promuoverebbe il matrimonio di cittadine con uomini stranieri, concedendo a questi ultimi particolari benefit. Non esiste alcuna iniziativa di questo tipo, si tratta di un'informazione falsa.



Il messaggio a cui fa riferimento la Segreteria di Stato è quello del travel blogger egiziano Haggagovic: "San Marino è un paese molto ricco, bello e sicuro in Europa... ma ha un grosso problema dato che le ragazze e le donne sono più dei ragazzi e degli uomini e anche gli uomini hanno problemi con la fertilità... perché il popolo non aumenta. Il governo di San Marino sta cercando di salvare il futuro dello stato, incoraggiando e facilitando il matrimonio delle ragazze con giovani stranieri, e si occupa anche di tutte le spese del matrimonio...". Questo il testo che il blogger, che conta tre milioni e mezzo di follower, ha inviato su Facebook a seguito di un video realizzato a San Marino a maggio e pubblicato sul proprio canale youtube.

Già lo scorso maggio la diffusione del messaggio aveva portato a numerosissime richieste di contatto da parte di uomini egiziani a diverse donne sammarinesi, alle istituzioni e alla stessa San Marino RTV.



Di recente nella sua pagina facebook Haggagovic ha rilanciato il messaggio, portando ad una nuova "ondata" di messaggi sui social network per gli abitanti del Titano con richieste di conoscenza o matrimonio.