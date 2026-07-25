STORIA E RADICI Arbe e Montegiardino: un’amicizia infinita nel segno delle Arti e dei Mestieri L'isola di Rab per molti sammarinesi è casa. Tanti tra gli abitanti del posto parlano italiano e conoscono il legame che unisce l’isola a San Marino.

L’azzurro morbido del mare abbraccia la bianca durezza della roccia nel primo orizzonte che si scorge dal traghetto. Dietro quel profilo si nasconde la perla dell’isola di Arbe, in croato Rab: vicoli in pietra, quattro campanili che disegnano il cielo e un centro storico che conserva il fascino di un tempo, dove il turismo profuma un po’ di vintage.

Per molti sammarinesi questo non è soltanto un luogo di vacanza. È casa. Perché qui affondano le radici della nostra storia: da quest’isola partì Marino, il santo scalpellino destinato a fondare la Repubblica più antica del mondo. Tanti tra gli abitanti del posto parlano italiano e conoscono il legame che unisce l’isola a San Marino.

Un legame che il tempo non ha mai spezzato. Lo racconta la statua di San Marino, copia in bronzo dell’opera di Aldo Volpini, donata alla città di Rab nel 2004 dagli allora Capitani Reggenti Paolo Bollini e Marino Riccardi. Lo raccontano anche i rapporti istituzionali: il gemellaggio con il Castello di Città e il patto di amicizia con Montegiardino, che quest’anno celebra 25 anni e sarà rinnovato con una cerimonia speciale.

E proprio Montegiardino è stato tra i protagonisti della nascita della Rabska Fjera. A distanza di 25 anni figuranti sammarinesi e croati, assieme a un piccolo manipolo di sloveni e tedeschi, si ritrovano ancora sull’isola per l’evento di rievocazione medioevale più importante del Paese. Saranno 400 circa i partecipanti di queste nozze d’argento: oltre 40 del gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino a cui si aggiungono circa 15 balestrieri.

I rapporti non si sono mai interrotti: gli arbesani d’estate accolgono i sammarinesi nella loro festa, mentre a Natale ricambiano visitando il celebre presepe vivente di Montegiardino.

Perché tra San Marino e Arbe non esiste soltanto un ponte fatto di storia, ma c’è un legame tessuto dalle persone, un’amicizia vera.

Di Maria Letizia Camparsi

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